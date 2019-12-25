Лавров: Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Навальным

Глава МИД России прокомментировал позицию ФРГ по "отравлению" российского оппозиционера.

Сергей Лавров заявил о том, что Россию не устраивает тон Германии по ситуации с Алексеем Навальным. Об этом министр внешнеполитического ведомства заявил в рамках пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Казахстана.

Нас не устраивает суть реакции на наши закономерные, легитимные, законные требования выполнить обязательства по межправительственным соглашениям о правовой помощи Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник пояснил, что Кремль также не устраивает тон, в котором немецкие коллеги представляют собственную позицию мировой общественности.

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден.

Der Spiegel: в организме Навального найдено вещество из группы "Новичок". Белоруссия опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Навального.

Лавров и Вучич созвонились после скандала с постом Захаровой.