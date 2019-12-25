Правки помогут избежать двойного налогообложения.

Россия и Кипр подписали протокол об изменениях в соглашение о налогообложении. Со стороны РФ договор подтвердил глава российского МИД Сергей Лавров, со стороны Кипра - президент республики Никос Анастасиадис.

Напомним, что поправки в двустороннем соглашении были необходимы для того, чтобы избежать двойного налогообложения. Взаимный налог с дивидендов и процентов не будет превышать 15% от общей суммы. В рядеслучаев такой налог может составлять 5%. В частности, это произойдет, еси лицо, которое имеет право на дивиденды, представляет из себя иностранную страховую компанию или пенсионный фонд, органм местной власти или центральный банк. Соглашение будет действовать с 2021 года. Лавро заметил, что соглашение между РФ и Кипром было создано в 1998 году и нуждалось в модернизации.

Минфин РФ проводит такую работу со всеми нашими партнерами. Эти усилия призваны сделать так, чтобы инвестиции, которые осуществляют наши компании, наши граждане, действительно были направлены на реализацию конкретных проектов Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров: Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией.