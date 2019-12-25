Лавров: Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией

РФ видит необходимость в решении конфликта путем диалога между сторонами.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия готова содействовать диалогу между Кипром и Турцией. Об этом глава российского МИД заявил в начале встречи с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

Нас тоже беспокоит ситуация в Средиземном море. Мы готовы содействовать налаживанию диалога, прагматичного, опирающегося на взаимных интересах и на поиске решений, которые будут опираться на международные права Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что Россию тревожит ситуация,в которой США пытается стравливать в регионе страны друг с другом, а также продвигать стратегию "кто не с нами, тот против нас". Лавров указал на то, что для Средиземноморья требуются другие методы решения проблем, основанные на компромиссах.

Поиск баланса интересов - это единственный путь, чтобы урегулировать различные проблемы. Мы готовы к диалогу с нашими кипрскими друзьями по всем вопросам двусторонних отношений, региональных, международной повестки дня" Сергей Лавров, глава МИД России

Россия выступила за выполнение всех решений, которые принимались в ООН, а также за возобновление переговоров между сторонами.

СМИ Кипра назвало владельцев "золотых паспортов" из России и Украины.