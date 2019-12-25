Захарова рассказала о ближайших рабочих встречах Лаврова

Глава МИД России посетит Кипр и проведет онлайн встречи в рамках Восточноазиатского саммита и СМИД ШОС.

Мария Захарова рассказала о ближайших рабочих встречах Сергея Лаврова. Официальный представитель МИД России отметила, что глава внешнеполитического ведомства 8 сентября посетит с Кипр.

В соответствии с имеющимся приглашением министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров посетит Республику Кипр с рабочим визитом Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

По словам Захаровой, 9 сентября Сергей Лавров заявлен для участия в видеоконференции, посвященной проведению Восточноазиатского саммита. Руководители МИД стран-участниц будут общаться друг с другом в рамках десятого совещания. На полях площадки СМИД ШОС 9 сентября Лавров проведет личные встречи с коллегами из Казахстана, Индии, Киргизии и Пакистана.

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