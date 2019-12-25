Сергей Лавров прокомментировал вмешательство иностранных государств в ситуацию в Белоруссии.

Россия осуждает давление ряда зарубежных стран на руководство Белоруссии. Об этом во время пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД республики Владимиром Макеем заявил российский министр Сергей Лавров. По словам спикера, Москва выступает против иностранных попыток надавить на Минск.

Мы осуждаем то давление, которое сейчас пытаются оказать на законные власти Белоруссии со стороны ряда зарубежных государств и одновременно оказывают поддержку оппозиции, недовольной итогами президентских выборов Сергей Лавров, глава МИД России

По словам Лаврова, белорусскому народу навязываются сомнительные идеи о посредничестве в разрешении ситуации. В частности, речь идет о ОБСЕ, которая переживает "глубокий кризис и нуждается в реформировании".

Если говорить об ОБСЕ, оказалась неспособной выполнить свои обязательства по обеспечению международного наблюдения за выборами президента Белоруссии Сергей Лавров, глава МИД России

В России заметили, что считают недопустимым внешнее вмешательство во внутренние дела Белоруссии. МИД предлагает Западу позволить белорусскому народу самостоятельно разобраться в происходящем.

Лавров: ратификация соглашения с Белоруссией о признании виз займет до двух месяцев.