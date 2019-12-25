Владимир Макей встретился с Сергеем Лавровым в Москве.

Глава МИД Белоруссии заявил о попытке организовать украинский сценарий в стране. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса" со ссылкой на выступление Владимира Макея в рамках общения с российским коллегой Сергеем Лавровым. По словам минского чиновника, внешние силы пытались организовать в республике "цветную революцию".

Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние вызовы...Мы выдержали первый натиск и не позволили в Беларуси украинский сценарий, сценарий цветной революции, организованной извне Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

Министр рассказал, что сейчас внешний вызовы в Белоруссии "в большей степени" определяют внутренние проблемы. Он напомнил, что в республике с 9 августа продолжаются протесты. Они вызваны недовольством итогами голосования на президентских выборах. Согласно ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко набрал более 80% поддержки избирателей.

МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу.