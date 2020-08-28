Глава министерства Владимир Макей решил обсудить с главами посольств ЕС ситуацию в Белоруссии и отношения Минска с Евросоюзом.

МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу. Об этом сообщил портал Tut.by и источник "Интерфакс-Запад" в дипломатических кругах.

Источник агентства сообщил, что все аккредитованные дипломаты сейчас в МИДе. Они ожидают встречи с белорусским главой МИД. Уточняется, что речь идет о послах европейских стран. Встреча пройдет в закрытом формате.

Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране. - пишет портал

Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Оглашенные результаты вызвали волну протестов среди белорусов. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10,1% голосов. Оппозиция не стала признавать итоги выборов.

Ранее мы сообщили, что задержанных в Белоруссии журналистов заставляли удалять материалы.

Видео: YouTube / Посольство Беларуси