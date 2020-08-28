МИД Белоруссии собрал послов стран ЕС на закрытую встречу. Об этом сообщил портал Tut.by и источник "Интерфакс-Запад" в дипломатических кругах.
Источник агентства сообщил, что все аккредитованные дипломаты сейчас в МИДе. Они ожидают встречи с белорусским главой МИД. Уточняется, что речь идет о послах европейских стран. Встреча пройдет в закрытом формате.
Но, как говорят в дипломатических кругах, европейские послы давно просили организовать встречу с Владимиром Макеем, чтобы обсудить ситуацию в стране.
- пишет портал
Напомним, что 9 августа в Белоруссии состоялись президентские выборы. Оглашенные результаты вызвали волну протестов среди белорусов. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. Его основная соперница Светлана Тихановская набрала лишь 10,1% голосов. Оппозиция не стала признавать итоги выборов.
Ранее мы сообщили, что задержанных в Белоруссии журналистов заставляли удалять материалы.
Видео: YouTube / Посольство Беларуси
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