Журналисты рассказали, что на данный момент Александра Богуславская находится в здании РУВД Белоруссии.

Задержанных в Белоруссии журналистов заставляли удалять материалы. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на коллег работника издания Deutsche Welle.

Правоохранительные органы задержали девушку на одной из акций протеста. Они потребовали, чтобы она удалила все отснятые материалы. Кроме того, силовики задержали корреспондента МИЦ "Известия" Руслана Смыкова, оператора РЕН ТВ Альфреда Оя и журналиста газеты "Известия" Эльнара Байназарова. Недавно их отпустили из РУВД. Теперь они отправятся на родину. Вероятнее всего, они пересекут границу с сотрудниками посольства.

Напомним, 27 августа силовики массового задержали журналистов. Это происходило на нескольких площадях Минска. В МВД заявили, что решение было принято ради проверки документов и аккредитации.

Ранее мы сообщили, что Лукашенко озвучил условие начала переговоров с оппозицией.

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