Глава МИД Белоруссии сообщил об анонимных угрозах в адрес его семьи

По его словам, он ещё может понять, когда угрозы поступают в адрес госслужащего.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил об анонимных угрозах в адрес его семьи. Он считает, что это связано с протестами в республике.

Макей добавил, что ему часто в последнее время задают вопрос "вы за белых или за красных?". Он отметил, что подобные вопросы страна в своей истории уже проходила.

Да, личный и честный выбор приходится делать всегда. Владимир Макей, глава МИД Белоруссии

По его словам, он ещё может понять, когда угрозы поступают в адрес госслужащего, однако моменты анонимного давления на семью нельзя оправдать "демократией".

За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло.

Макей заявил, что подобные действия сцементируют тех, кто хочет добра Белоруссии.

Ранее в Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией.

Видео: Youtube / БелТА