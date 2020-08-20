Глава МИД Белоруссии сообщил об анонимных угрозах в адрес его семьи

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей сообщил об анонимных угрозах в адрес его семьи. Он считает, что это связано с протестами в республике.
Макей добавил, что ему часто в последнее время задают вопрос "вы за белых или за красных?". Он отметил, что подобные вопросы страна в своей истории уже проходила.
Да, личный и честный выбор приходится делать всегда.
Владимир Макей, глава МИД Белоруссии
По его словам, он ещё может понять, когда угрозы поступают в адрес госслужащего, однако моменты анонимного давления на семью нельзя оправдать "демократией".
За эти слезы моего одиннадцатилетнего сына я готов перегрызть горло.
Макей заявил, что подобные действия сцементируют тех, кто хочет добра Белоруссии.
Ранее в Белоруссии возбудили дело из-за попытки захвата власти оппозицией.
Видео: Youtube / БелТА
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