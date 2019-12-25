Лавров: ратификация соглашения с Белоруссией о признании виз займет до двух месяцев

Процесс взаимного признания виз продвигается успешно.

Сергей Лавров заявил о том, что ратификация соглашения с Белоруссией о взаимном признании виз займет до двух месяцев. Об этом российский глава внешнеполитического ведомства заявил в рамках рабочей встречи с коллегой Владимиром Макеем. Чиновник заметил, что процесс продвигается успешно.

Сегодня констатировали с удовлетворением, что процесс ратификации успешно продвигается в обеих странах. Должен быть через месяц-полтора-два завершен Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что соглашение было подписано 19 июня, когда Сергей Лавров с визитом посетил Минск.

Лавров: Евросоюз идет по пути давления санкциями.