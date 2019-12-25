Лавров раскритиковал санкции против "Северного потока — 2"

Глава МИД России оценил санкции, которые Вашингтон вводит в одностороннем порядке против РФ.

Сергей Лавров раскритиковал санкции США, введенные против "Северного потока — 2". По словам российского министра, Вашингтон своими действиями показывает нелегитимные методы нечистоплотной конкуренции. В рамках выступления перед студентами МГИМО, чиновник отметил, что законными являются только те ограничения, которые инициирует Совет Безопасности ООН.

Все остальное - попытки подрывать международное право, подрывать принципы Устава ООН...Американцы открыто заявляют, что "Северный поток 2" необходимо прекратить, потому что он нарушает энергобезопасность Европы Сергей Лавров, глава МИД России

По словам Лаврова, США уверены, что Европа должна закупать у Вашингтона сжиженный природный газ ради собственной безопасности. Однако стоимость данного ресурса в несколько раз больше, чем цена на российский газ, который будет поступать по новому трубопроводу. В России отметили, что заявления США показывают полное неуважение к союзникам.

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