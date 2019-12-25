Лавров: Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии

Глава МИД России прокомментировал стремление ЕС и Вильнюса повлиять на ситуацию в Минске.

Сергей Лавров: Литва работает с бывшим кандидатом в президенты республики Светланой Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии. Об этом глава российского МИД сообщил в рамках выступления в МГИМО.

Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, это никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия в требованиях, которые они выдвигают Сергей Лавров, глава МИД Белоруссии

Чиновник отметил, что в республике существуют вопросы, которые необходимо обсудить, однако народ имеет все возможности, чтобы сделать это самостоятельно. По мнению министра, Вильнюс хочет выступить в ситуации в роли некого судьи, который выносит приговор, а также исполняет его за счет введения санкций и прочих угроз.

К сожалению, вот эти повадки проявляются в Евросоюзе, которые хотят на свою жестко антилукашенковскую платформу затянуть всех членов ЕС Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия.