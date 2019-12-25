Сергей Лавров надеется прояснить ситуацию с Японией по вопросу безопасности границ.

Россия хочет понять обязательства Японии перед США в военной сфере. Об этом министр внешнеполитического ведомства заявил в рамках выступления в МГИМО. Сергей Лавров отметил, что Москву интересует, как именно Токио рассматривает свои обязательства перед Вашингтоном.

Хотим наладить профессиональный диалог по проблемам безопасности в регионе, где Россия граничит с японскими островами...В ситуации, когда США официально объявили Россию своим противником Сергей Лавров, глава МИД России

Министр напомнил, что Токио говорило о том, что никогда не будут ничего делать с Америкой против России. Однако по словам Лаврова, сейчас Япония находится в тесном союзе с США, которые считают РФ противником.

Лавров назвал основные риски в современном мире.