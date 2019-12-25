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Лавров назвал основные риски в современном мире
Сегодня, 11:03
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lesjasap

Лавров назвал основные риски в современном мире

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Глава российского МИД назвал топ из трех опасных мировых угроз.

Российский министр внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал основные риски в современном мире. По словам чиновника, на данный момент ситуация в мире не настолько кровопролитная, как во времена Второй мировой войны.

Сегодня ситуация в мире, конечно, не такая кровопролитная, как, сложившаяся в ходе Второй мировой войны, но рисков гораздо больше, и риски не менее серьезны

Сергей Лавров, глава МИД России

Министр отметил, что в список наиболее опасных угроз входят терроризм и  наркопреступность. Именно эти факторы ежегодно уносят огромное количество человеческих жизней. Сергей Лавров также отметил угрозу распространения оружия массового поражения.

Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным.

Теги: мгимо, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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