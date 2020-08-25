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Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным

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Представители РФ и США встретились в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Замгоссекретаря также выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального

Ребекка Росс, пресс-секретарь посольства США

Чиновница добавила, что дипломаты обсудили политически нестабильную ситуацию в Белоруссии. Бигал осудил насилие силовиков республики против белорусского народа. Он добавил, что Вашингтон выражает поддержку мирным протестующим, которые борются за свои права и свободы.

Кремль ответил на версию немецких врачей об отравлении Навального.

Видео: YT / European Commission

Теги: алексей навальный, мид, сергей лавров
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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