Лавров и замгоссекретаря США обсудили инцидент с Навальным

Представители РФ и США встретились в Москве.

Глава МИД РФ Сергей Лавров и заместитель государственного секретаря США Стивен Биган обсудили инцидент с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом в собственном Twitter-аккаунте сообщила пресс-секретарь американского посольства Ребекка Росс.

Замгоссекретаря также выразил глубокую озабоченность состоянием Алексея Навального Ребекка Росс, пресс-секретарь посольства США

Чиновница добавила, что дипломаты обсудили политически нестабильную ситуацию в Белоруссии. Бигал осудил насилие силовиков республики против белорусского народа. Он добавил, что Вашингтон выражает поддержку мирным протестующим, которые борются за свои права и свободы.

Кремль ответил на версию немецких врачей об отравлении Навального.

Видео: YT / European Commission