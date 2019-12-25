Кремль ответил на версию немецких врачей об отравлении Навального

По мнению властей, аналитика российских и немецких врачей по состоянию Алексея Навального совпадает.

Кремль ответил на версию немецких врачей об отравлении оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что факт пониженной холинэстеразы был установлен российскими медиками в первые часы в больнице. Как только пациент попал в реанимацию, омские специалисты начали вводить ему атропин, чем, собственно, сейчас и занимаются их немецкие коллеги. Однако, пока рано говорить о причинах пониженного уровня холинэстеразы. Анализы не показывают конкретное вещество.

Таким образом, вы, наверно, здесь сами отчетливо сможете проследить, сама аналитика медицинская абсолютно совпадает и у наших докторов, и у немецких, но выводы разнятся. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

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Видео: YT / European Commission