Минздрав оценил риск повторного заражения коронавирусом

Инфекционист считает, что повторное заражение возможно из-за индивидуальных особенностей иммунной системы.

Главный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов оценил риск повторного заражения коронавирусом.

Несмотря на это, случаи повторного заражения коронавирусом крайне редки. Специалист уверен, что при ослабленном иммунитете возможна недостаточная выработка антител у переболевшего человека.

Недавно глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил в видеообращении в соцсети "ВКонтакте", что во второй раз с начала эпидемии попал в больницу с диагнозом коронавируса. Сначала его госпитализировали 25 мая в Республиканскую инфекционную больницу с подтвержденным COVID-19. В начале июля его выписали.

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Видео: YouTube / ITV News