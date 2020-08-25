МВД Белоруссии возбудило уголовные дела за участие в митингах. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.
Больше всего участников несанкционированных митингов отмечено в Минске, Гродно, Бресте и Солигорске. Общее число участников достигло примерно 2 тыс. человек. В заявлении сказано, что чрезвычайных происшествий во время общественно-политических протестов не зафиксировано. МВД Белоруссии призывает "граждан проявлять благоразумие и не поддаваться на призывы участвовать в несанкционированных митингах и шествиях".
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. По официальным данным ЦИК, набрав 80,1% голосов, победил Александр Лукашенко. На этом фоне в стране начались беспорядки. Люди потребовали отставки Лукашенко. Они хотят, чтобы в республике провели новые выборы.
Ранее мы сообщили, что Минпросвет отказался от переноса учебного года на 1 октября.
Видео: Youtube / TUT.BY. Политика
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