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Минпросвет отказался от переноса учебного года на 1 октября

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Учебный год во всех регионах России начнется с 1 сентября.

Минпросвещения не станет переносить начало учебного года на 1 октября. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения.

В министерстве считают, что предложение депутата от ЛДПР Василия Власова перенести учебный год на октябрь из-за коронавируса может спровоцировать социальное напряжение. Система образования готова к традиционному началу учебного года. Как отметили в ведомстве, сейчас важно донести информацию до педагогов и родителей.

Разговоры о каких-либо переносах при полной готовности системы образования вольно или невольно могут спровоцировать лишь социальное напряжение.

- Минпросвещения

Напомним, депутат направил предложение о переносе учебного года главе Минпросвещения Сергею Кравцову. Он считает, что так удастся избежать новой вспышки коронавируса.  

Ранее мы сообщили, что Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым.

Видео: government.ru

Теги: 2020-2021 учебный год, коронавирус
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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