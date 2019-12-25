Он заявил, что украинцы, проживающие в Крыму, должны быть обеспечены водой.

Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу, экс-президент Украины Леонид Кравчук озвучил условие возобновления подачи воды в Крым. Об этом он заявил в интервью "Украинскому радио", опубликованном на YouTube-канале.

Экс-президент Украины отметил, что промышленные предприятия и военные базы никогда не получат украинскую воду.

Мы говорим: там живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду. Людям! - Леонид Кравчук, экс-президент Украины

Напомним, что Крым вошел в состав России после проведенного там в 2014 году референдума. За присоединение проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% граждан Севастополя.

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