Политик считает, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин могут пересечься в Крыму.

Ливадийский дворец в Крыму, где когда-то проводилась историческая Ялтинская конференция глав трех держав антигитлеровской коалиции в 1945 году, может подойти и сейчас для встречи политических лидеров России, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Соответствующее заявление в интервью для журналистов новостного агентства "ТАСС" сделал депутат Государственной думы от Республики Крым, член профильного комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет. Парламентарий из нижней палаты прокомментировал слова американского президента-республиканца о том, что его трехсторонняя встреча с российским и китайским коллегами могла бы быть проведена в Китае.

Для проведения подобного мероприятия может как никакое другое место подойти именно крымская Ливадия, дышащая великой совместной историей. Это место, где наши выдающиеся прадеды приняли справедливые судьбоносные решения, на многие десятилетия оградив мир от войны. Михаил Шеремет, депутат

Законодатель пояснил, что встреча глав из трех крупнейших государств может стать историческим, многообещающим международным событием, которое призвано сломать навязанные глобалистами стереотипы однополярного мира и конфронтации.

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Фото: Piter.tv