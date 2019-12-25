Доктор Мясников впервые прокомментировал ситуацию с Навальным

Мясников заявил, что не может прокомментировать предварительные анализы из больницы Шарите в Берлине, добавив: «Мы же все понимаем, что сейчас начнется!».

Главврач московской больницы №71, телеведущий Александр Мясников впервые прокомментировал ситуацию с Алексеем Навальным. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Доктор отметил, что никто не готов ответить "данными биохимии", что это за вещества. Он так же не может сказать, лекарство это или яд. Однако, самым распространенным источником ингибиторов холинэстеразов являются органофосфорные удобрения. Мясников написал, что ежегодно во всем мире три млн человек травятся этими органофосфатами.

Это я не к тому, чтобы утверждать- наш самый известный оппозиционер отравился удобрениями, нет конечно. Просто для иллюстрации того, что случай, тем не менее, в клинической практике рутинный. Когда из случая с Навальным будут делать нового Скрипаля- надо об этом помнить. - Александр Мясников, врач и телеведущий

Кроме того, есть и официальные лекарства-ингибиторы холинэстеразы применяются для лечения Альцгеймера, для улучшения памяти и как стимулятор мозговой деятельности. Мясников добавил, что сейчас важно не торопиться с выводами. Он пожелал здоровья Алексею Навальному.