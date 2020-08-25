Путин и Лукашенко провели очередной телефонный разговор

Главы государств обсудили меры по нормализации обстановки в Белоруссии.

Президент РФ Владимир Путин связался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщается на сайте Кремля.

За последние две недели политики провели четвертый телефонный разговор. Последний состоялся 18 августа. Главным вопросом на повестке дня была и остается – политическая ситуация в Белоруссии. Там после президентских выборов начались массовые протесты. По телефону Путин и Лукашенко договорились испытать новую российскую вакцину на гражданах Белоруссии. Белорусы смогут принять участие в III этапе испытаний в добровольном порядке.

Напомним, первая российская вакцина разработана специалистами Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава совместно с 48-м научно-исследовательских институтом Минобороны. Препарат получил название "Спутник V".

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Видео: YouTube / Информационное агентство БелТА