Совбез РФ назвал США основным источником кибератак в мире

Храмов подчеркнул, что Россию регулярно выставляют источником информационных угроз. Он считает, что нужно с этим бороться и предъявлять факты, которые "последовательно замалчиваются" оппонентами Москвы.

Совета безопасности РФ назвал США основным источником кибератак в мире. Об этом в интервью еженедельнику "Аргументы и факты" заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Олег Храмов.

Заместитель секретаря Совбеза РФ отметил, что Соединенные Штаты занимают первое место по количеству вредоносной активности со значительным отрывом. В 2016-2019 этот показатель составлял от 40% до 75%. Для сравнения, в России этот показатель равен от 2 до 7%. Данные ФБР свидетельствуют о том, что Америка ежегодно совершает более 300 тыс. кибератак, которые по подсчетам аналитиков несут ущерб экономике в размере от 57 до 109 млрд долларов.

Ранее мы сообщили, что Forbes опубликовал список самых богатейших семей России.