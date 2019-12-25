Первое место занимает клан Ротенбергов. Их состояние за год выросло на 270 млн долларов – до 5,45 млрд. Это связано с продажей "Газпрому» подрядчика «Стройгазмонтаж".

Forbes опубликовал список самых богатейших семей России.

Вторую строчку в рейтинге занимает семья Гурьевых. Им принадлежит производитель удобрений "Фосагро". Состояние оценивается в 5,1 млрд долларов. На третьем месте оказалась семья Гуцериевых. В течение последних пяти лет эта семья всегда была на первом месте в рейтинге. Однако, за 2020 год она потеряла 2,45 млрд долларов. Пока её стоимость оценивается в 3,2 млрд.

В пятерке также оказалась семья Шаймиевых (2,85 млрд долларов) и Евтушенковых (2,3 млрд).

Ранее мы сообщили, что Евросоюз требует открытого расследования по делу Навального.