Forbes опубликовал список самых богатейших семей России.
Вторую строчку в рейтинге занимает семья Гурьевых. Им принадлежит производитель удобрений "Фосагро". Состояние оценивается в 5,1 млрд долларов. На третьем месте оказалась семья Гуцериевых. В течение последних пяти лет эта семья всегда была на первом месте в рейтинге. Однако, за 2020 год она потеряла 2,45 млрд долларов. Пока её стоимость оценивается в 3,2 млрд.
В пятерке также оказалась семья Шаймиевых (2,85 млрд долларов) и Евтушенковых (2,3 млрд).
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