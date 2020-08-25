Евросоюз требует открытого расследования по делу Навального

В опубликованном заявлении ЕС настаивает на том, чтобы российские власти "незамедлительно инициировали независимое и прозрачное расследование".

Евросоюз требует открытого расследования по делу Алексея Навального. Об этом сказано в документе представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

Жозепе Боррель подчеркнул, что в России и в мире хотят знать факты. Предварительные анализы из больницы Шарите в Берлине свидетельствуют, что Алексей Навальный был отравлен. Авторы документа желают российскому оппозиционеру скорейшего выздоровления. Они благодарны немецким медикам за лечение Алексея Навального.

Напомним, 20 августа из Томска в Москву вылетел самолет, на борту которого находился Алексей Навальный. Внезапно политику стало плохо. Самолет экстренно сел в Омске. Там его поместили в реанимацию омской клиники. Пресс-секретарь политика Кира Ярмыш предположила, что его отравили. Омские врачи заверили, что следов ядов в анализах Навального не обнаружено.

Ранее мы сообщили, что шесть стран одобрили крымские санкции ЕС против России.

Видео: YouTube / DW News

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