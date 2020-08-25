Документ одобрили Черногория, Албания, Исландия, Норвегия, Грузия и Черногория.

Шесть стран одобрили крымские санкции ЕС против России. Об этом сказано в заявлении представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозепа Борреля.

В начале лета совет стран ЕС принял решение продлить на год санкции, введенные против Москвы в связи с присоединением Крыма. Вводится запрет на импорт в ЕС товаров, которые производятся на российском полуострове, инфраструктурные и финансовые инвестиции, туристические услуги в Крыму и Севастополе. Ограничения будут действовать до 23 июня 2021 года.

Затем ЕС продлил экономические санкции против России еще на полгода. Таким образом, они будут действовать до 31 января 2021 года. Изначально эти ограничения приняли из-за событий в Донбассе.

Ранее мы сообщили, что российские банки исчерпали запас валютной ликвидности.

Видео: YouTube / European Commission