Российские банки исчерпали запас валютной ликвидности

За прошлый месяц показатель снизился на 5 млрд долларов и стал отрицательным.

Аналитики Райффайзенбанка заявили, что запас валютной ликвидности исчерпан. Они уверены, что этот фактор выступает в пользу ослабления рубля.

В обзоре банка сказано, что дефицит валюты в банковской системе составил 0,2-0,3 млрд долларов. За прошлый месяц показатель снизился на 5 млрд долларов, с начала года – на 15,5 млрд долларов. Подобное снижение показателей зафиксировано впервые с сентября 2018 года.

Это говорит об отсутствии избыточной валютной ликвидности на локальном рынке, с одной стороны, а с другой – сигнализирует о том, что по итогам августа изменений в лучшую сторону не произойдет. - Денис Порывай, аналитик Райффайзенбанка

В банке считают, что если этот период не затянется, то он не несет ничего страшного. Если финансовые организации продолжат находится в состоянии дефицита валютной ликвидности, то им придется восполнять валютные запасы, а это уже напрямую повлияет на рынок.

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