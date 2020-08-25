Врачи немецкой Charité не согласились с омскими коллегами по поводу диагноза Навального

На данный момент, состояние политика стабильно и не представляет угрозы для жизни.

Врачи немецкой больницы Charite не согласились с омскими коллегами по поводу диагноза Алексея Навального.

В заявлении немецкого медуниверситета Charité-Universitätsmedizin сказано, что политик был отравлен. Врачи полагают, что это вещество из группы ингибиторов холинэстеразов. Однако, конкретное вещество, о котором идет речь, остается неизвестным. В заявлении врачей немецкой больницы отмечено, что действие яда подтвердили многочисленные исследования в различных лабораториях.

Пока лечение Алексея Навального осуществляется за счет антидота атропина. Он находится в медикаментозной коме. Состояние по-прежнему оценивается врачами как тяжелое. Врачи не исключают серьезных осложнений, который затрагивают нервную систему.

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Видео: YouTube / ВВС News