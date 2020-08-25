Главной проблемой стало открытие на одного и того же человека двух и более счетов. Кроме того, было несколько случаев, когда СНИЛС присваивали сразу нескольким гражданам.

Счетная палата выявила нарушения при начислении пенсий. Об этом сказано в отчете контрольного ведомства по итогам проверки деятельности Пенсионного фонда России (ПФР) в 2017-2019 годах.

Специалисты обнаружили сбой в системе персонифицированного учета в ПФР. В Счетной палате разъяснили, что наличие у гражданина двух и более счетов на момент назначения пенсии, означает, что её размер мог определяться только на основании одного из них. Соответственно, объем пенсионных выплат уменьшался. Также регулятор столкнулся с фактором, который приводил к необоснованному занижению пенсии. Речь идет о смене фамилии. Аудиторы выяснили, что ПФР не указывал на лицевых счетах россиян сведения о фамилии, которая была у человека при рождении. По факту, это ведет к ошибкам при регистрации и появлении двойных лицевых счетов.

За три года ПФР объединил счета 89,8 тыс. пенсионеров. В контрольном ведомстве не исключают, что имеются риски, что при слиянии счетов во всех случаях доплаты пенсий не производились.

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Видео: YouTube / kremlin