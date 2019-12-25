В Госдуме предложили перенести начало учебного года на 1 октября

Документ направлен главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

В Госдуме предложили перенести учебный год на 1 октября. С подобной инициативой выступил депутат Василий Власов. Об этом сообщили "РИА Новости".

Депутат отметил, что ежедневно в России выявляют около 5 тыс. случаев заражения коронавирусом. Он подчеркнул, что перенос учебного года на октябрь позволит избежать новой вспышки коронавируса. Кроме того, у детей и родителей будет больше времени на сдачу медицинских тестов перед началом учебного года. Это позволит избежать взрывной нагрузки на медицину.

Напомним, учебный год в Москве начнется 1 сентября. При этом, линейки и массовые мероприятия отменяются. Школы будут работать с рядом ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщили, что Путин видит безработицу одной из главных проблем в стране.