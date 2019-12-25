Глава государства считает, что данный вопрос требует отдельного внимания.

Президент России Владимир Путин видит безработицу одной из главных проблем в стране. Об этом он заявил в рамках видеоконференции с губернатором Ростовской области Василием Голубевым.

Губернатор Ростовской области подчеркнул, что показатель безработицы по региону ухудшился. Голубев подчеркнул, что на данный момент без работы сидят 4,6% граждан. Раньше региональный уровень безработицы был не выше среднероссийского показателя. Губернатор подчеркнул, что делает все возможное, чтобы "максимально запустить те механизмы, которые позволяют людям работать". Имеется 46 тыс. вакансий, соответственно, высокий коэффициент напряженности на рынке труда.

Напомним, что в прошлом месяце уровень безработицы вырос до 6,3% от рабочей силы. Об этом сообщил Росстат в своем докладе о социально-экономическом положении.

Ранее мы сообщили, что оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко.