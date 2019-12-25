Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну Лукашенко

Колесникова предложила проверить видео, на котором несовершеннолетний сын Лукашенко идет с оружием в руках.

Оппозиция потребовала проверить передачу оружия сыну действующего президента Александра Лукашенко. Об этом заявила член президиума Координационного совета оппозиции республики Мария Колесникова.

Видеозапись появилась недавно. На кадрах видно, как занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко в бронежилете с автоматом в руках выходит за оцепление к силовикам, которые выстроились у Дворца независимости. Вместе с ним шел сын Николай. Как мы уже сообщали, Александр Лукашенко поблагодарил силовые структуры и пообещал разобраться с оппозиционерами.

Ранее мы сообщили, что ВОЗ не исключает возможности повторного заражения коронавирусом.