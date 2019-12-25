Глава МИД России прокомментировал ситуацию с распространением оружия массового поражения.

Сергей Лавров обвинил США в понижении порога применения ядерного оружия. Об этом министр внешнеполитического ведомства России заявил во время выступления в МГИМО.

Сейчас, когда США разрушили практически всю систему сдерживания в сфере контроля над вооружениями, США доктринально внедряют в свою практическую деятельность принципы, которые понижают порог ядерного оружия Сергей Лавров, глава МИД России

Чиновник рассказал, что на ситуацию также влияет стремление преступных террористических организаций получить доступ к ядерным технологиям, а также к технологиям его создания, использованию других видов оружия массового поражения.

Я считаю, преступно разбегаться по национальным квартирам, хлопать дверьми, заявлять о том, что я с такой-то страной вообще общаться не буду, пока не выполнит мой ультиматум... мы все это наблюдаем Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров оценил заявления западных стран по ситуации с Навальным.