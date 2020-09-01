Лавров: Евросоюз идет по пути давления санкциями

Сергей Лавров заявил, что Евросоюз вслед за США все больше идет по пути давления санкциями в международных делах. Об этом глава российского МИД рассказал студентам в рамках собственного выступления в МГИМО.
Они у себя опять же внутри Евросоюза выработали решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека, еще по каким-то вопросам
Сергей Лавров, глава МИД России
По словам чиновника, с точки зрения международного права американские санкции нельзя назвать легитимными, как и любые другие односторонние ограничения. Лавров добавил, что в мире просматривается тенденция распространения таких мер.
Лавров: Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии.
Видео: YouTube / МГИМО
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