Лавров: Евросоюз идет по пути давления санкциями

Глава российского МИД заявил, что ЕС следует за США в данном вопросе.

Сергей Лавров заявил, что Евросоюз вслед за США все больше идет по пути давления санкциями в международных делах. Об этом глава российского МИД рассказал студентам в рамках собственного выступления в МГИМО.

Они у себя опять же внутри Евросоюза выработали решение о создании механизмов введения санкций за вторжение в киберсферу с преступными целями, как они считают, по правам человека, еще по каким-то вопросам Сергей Лавров, глава МИД России

По словам чиновника, с точки зрения международного права американские санкции нельзя назвать легитимными, как и любые другие односторонние ограничения. Лавров добавил, что в мире просматривается тенденция распространения таких мер.

Лавров: Литва работает с Тихановской методами, нарушающими суверенитет Белоруссии.

Видео: YouTube / МГИМО