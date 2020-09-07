СМИ Кипра назвало владельцев "золотых паспортов" из России и Украины

В нём есть члены семьи украинского политика Игоря Коломойского.

Кипрская газета Politis назвала имена 34-х владельцев "золотых паспортов" из России и Украины, которые получили их благодаря большим инвестициям.

Данный список содержит данные с 2008 по 2012 годы. Отметим, что в нём есть члены семьи украинского политика Игоря Коломойского, а также он сам. В списке значится предприниматель из Украины Геннадий Боголюбов, российский бизнесмен Григорий Березкин и его супруга Елена.

В список попал и член правления "Еврофинанс Моснарбанка" Владимир Столяренко.

Ранее мы писали, что Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России.

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