Россиянам придется провести две недели в карантине на острове.

Кипр откроет границу для некоторых категорий граждан России. Об этом сообщается на официальном сайте местного Минздрава. С 28 августа РФ входит в список стран из категории C. Согласно государственным требованиям, въезд на территорию страны будет осуществляться только иностранными гражданами, постоянно проживающими на острове, а также членами их семей, дипломатам, гражданам с видом на жительство или спецразрешением от властей.

По прибытии на Кипр россиянам придется сдать тест на наличие коронавируса. Альтернативным вариантом будет предоставление медицинской справки об отсутствии инфекции. Документ необходимо получить не позже, чем за три дня до дня вылета. Прибывшие на Кипр будут обязаны провести две недели в карантине. По его окончанию у иностранцев еще раз возьмут анализы на коронавирус.

Напомним, что странам из категории В также придется сдать тест на коронавирус. Однако туристам не придется две недели провести в изоляции. Для стран из категории А справка не требуется.

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