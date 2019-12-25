Военный эксперт рассказал о преимуществах обоих государств в случае военного конфликта.

Греция и Турция пошли на эскалацию конфликта в море. Об этом сообщил эксперт "Московского комсомольца" Юрий Лямин. Специалист рассказал, что территориальные и экономические споры между странами привели к столкновению с участием военных кораблей в Восточном Средиземноморье. Специалист считает, что конфликт может перерасти в полномасштабную войну между двумя государствами-членами НАТО.

Напомним, что Турция претендует на исключительное право добычи в районе Эгейских островов и острова Кипр. Сейчас местные специалисты ведут разработку месторождения природного газа и нефти в регионе. Недавно в акватории столкнулись греческий фрегат Limnos столкнулся и турецкий корабль Kemal Reis.

Российский эксперт рассказал, что в случае боевых действий Анкара противопоставит Афинам 19 фрегатов против 13. Также Турция имеет перевес в воздушной авиации благодаря 200 самолетам F-16 и беспилотникам. Греция имеет только 150 истребителей F-16 и практически не обладает дронами. Кроме этого, Турция имеет перевес в численности войск и значительном опыте ведения войны.

Юрий Лямин отметил, что Греция может рассчитывать на дипломатическую поддержку Евросоюза, а также военную помощь от Египта.

Франция перебросит боевые самолеты для защиты Греции от Турции.

Видео: YouTube / Euronews