Корабли ВМС Турции и Греции задели друг друга в Средиземном море

"Поцелуй" мог произойти с фрегатами Limnos и Kemalreis.

Корабли Военно-морского флота Турции и Греции могли задеть друг друга в Средиземном море. Об этом сообщили представители портала Armyvoice.gr. Специалисты рассказали, что неприятный инцидент произошел между фрегатами Limnos и Kemalreis. Они толкнули друг друга во время маневрирования.

Стоит отметить, что в Главном штабе ВМС Греции рассказали, что на самом деле подобного столкновения не происходило. Однако источники Armyvoice.gr в военном ведомстве указали на то, что информация "о поцелуе" правдива. Чиновники отметили, что между сторонами было установлено негласное правило "не придавать инциденту большого значения".

Напомним, что между Анкарой и Афинами сохраняется напряженность в отношениях. Трудности вызваны планами Турции вести геологическую разведку ради нахождения газа и нефти в акватории Эгейского моря.

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Видео: YT / TR ANADOLUKARTALI, PlanesTrainsBoatsOnline