На защиту региона отправятся два истребителя Rafale и фрегат Lafayette.

Франция перебросит боевые самолеты для защиты Греции от Турции. Об этом сообщили журналисты Reuters. Со ссылкой на собственные источники они заявили, что Париж стремится защитить Восточное Средиземноморье от агрессии Анкары.

На данный момент известно, что в регион будут доставлены два истребителя Rafale и фрегат Lafayette. Близкие к французскому правительству эксперты отметили, что решение принял президент Эмманюэль Макрон. Он беспокоится о плане Турции заняться бурением шельфа, которое страна приняла в одностороннем порядке.

В заявлении отмечается, что Франция намерена убедиться в том, что в Восточном Средиземноморье соблюдается свобода передвижения и безопасность судоходства. Военные также проследят за выполнением международного права.

Напомним, что в июне Анкара заявила о намерении "защищать интересы государства" на континентальном шельфе Кипра. Турция ведет на территории геологическую разведку.

Военные учения Греции пройдут вблизи спорных с Турцией территорий.