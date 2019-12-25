Германия надеется, что Анкара прекратит бурение на Кипре и откажется от работ около греческих островов.

Хайко Маас высказался за прекращение буровых работ Турции в ИЭЗ Кипра. Об этом глава МИД Германии заявил после встречи с коллегой Никосом Дендиасом в Афинах. В ФРГ считают, что Анкара должна прекратить буровые работы На Кипре и не допустить повторения ситуации около греческих островов.

Относительно бурения и действий Турции в Средиземноморье наши позиции ясны - международное право должно соблюдаться, и через эту призму будет рассматриваться прогресс в отношениях ЕС с Турцией Хайко Маас, глава МИД Германии

Немецкий дипломат рассказал, что Евросоюз видит необходимость ведения диалога с Турцией, так как это государство является "стратегически важным" для вопросов миграции, а также в рамках обсуждения деятельности НАТО. Маас призвал представителей Анкары к откровенному и открытому общению.

Премьер Греции не исключил обсуждение Турции на внеочередном саммите ЕС.