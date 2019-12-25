Маас обсудит с главой МИД Британии, что делать с "влиянием России"

Глава МИД ФРГ вылетел в Грецию, а затем прибудет в Великобританию.

Хайко Маас обсудит с главой МИД Великобритании, что делать с "влиянием России". Глава МИД Германии проведет встречу с коллегой Домиником Раабом. Стороны затронут темы отношения с Ираном и Китаем, гуманитарную ситуацию в лагерях беженцев. Об этом дипломат заявил журналистам перед вылетом в Грецию, которую министр посетит до Великобритании.

Речь будет идти о международных вопросах, по которым мы с Великобританией тесно сотрудничаем, как формат европейской тройки по Ирану, отношения с Китаем и о том, как обходиться с российским влиянием в Европе Хайко Маас, глава МИД ФРГ

По словам министра, Великобритания для ФРГ остается партнером, от которого Берлин не может отказаться. Лондон занимает важное место в решающих вопросах международной безопасности. Маас добавил, что Германия и Великобритания "говорят на одном языке в вопросах ценностей".

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