Германия намерена продолжать расширение ЕС

Хайко Маас заявил, что ФРГ выступает за вступление Балканских стран в ЕС.

Германия намерена продолжать расширение Евросоюза. Об этом заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас после рабочей встречи с польским коллегой Яцеком Чапутовичем в Варшаве. Чиновник отметил, что во время своего председательствования Берлин намерен поддерживать присоединение к ЕС балканские государства.

Мы согласны, что как ЕС мы должны продолжать политику расширения Хайко Маас, глава МИД Германии

Чиновник добавил, что ФРГ обозначит рамки, необходимые для проведения конференции с Северной Македонией и Албанией по данному вопросу. Глава МИД Польши добавил, что Варшава выражает поддержку намерениям Германии относительно расширения ЕС.

В МИД Германии прокомментировали планы США по выводу войск.

Видео: YouTube / phoenix