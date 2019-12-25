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Греция возмутилась позицией НАТО по Турции
Сегодня, 13:07
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lesjasap

Греция возмутилась позицией НАТО по Турции

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Кириакос Мицотакис обсудил ситуацию с Йенсом Столтенбергом.

Греция возмутилась позицией НАТО по Турции. Об этом сообщили местные журналисты из издания Kathimerini со ссылкой на правительственные источники. Они объяснили, что ранее премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время телефонного звонка генсеку североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу объяснил, что "позиция равной дистанции" для Афин по конфликту с Анкарой неприемлема. Общение политиков прошло днем 10 августа.

Мицотакис напомнил Столтенбергу о том, что действия Турции подрывают стабильность альянса в Восточном Средиземноморье. В Греции считают, что позиция НАТО на данный момент контрпродуктивна.

Ситуация должна быть решена в духе союзной солидарности и в соответствии с международным правом

сообщение Йенса Столтенберга

Напомним, что 6 августа  Кириакос Мицотакис уже говорил о том, что не приемлет нейтральной позиции НАТО по данному вопросу. Чиновник уверен, что ситуация "глубоко несправедлива по отношению к Греции".

ВС Греции приведены в повышенную боевую готовность из-за действий Турции.

Теги: греция, кириакос мицотакис, нато, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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