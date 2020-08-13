"DatViet": Белоруссия продала свои ЗРК С-300 в США через Румынию

В вьетнамском издании объяснили, что Минск может сотрудничать с Киевом и НАТО по поставкам оружия.

"DatViet": Белоруссия продала свои ракеты для противовоздушной обороны С-300 в США через Румынию. Торговая сделка состоялась без согласия российской стороны. Об этом говорится в материале вьетнамского издания. Журналисты сообщили, что инцидент произошел еще в 1990-х годах.

"DatViet" утверждает, что Минск также реализовывает Киеву оружие во время вооруженного конфликта на Донбассе. Авторы материала сослались на собственный проверенный источник. Специалисты заметили, что заказчики просили Александра Лукашенко создать мощную оборонную промышленность для обновления армии и экспорта оружия на внешние рынки. СМИ отмечает, что Минск считает важным каналом сбыта оружия Румынию. Через эту страну ведутся поставки в США и НАТО.

Журналисты не исключают, что именно поэтому РФ не поставляет Белоруссии современные образцы оружия, а также хочет разместить в республике собственные военные базы.

Сербия вместо российских С-300 купила китайские FK-3.

Видео: Минобороны России