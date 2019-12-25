Власти страны закупили у Пекина ЗРК HQ-22 в экспортном варианте.

Сербия вместо российских С-300 купила китайские FK-3. Об этом сообщили местные журналисты в блоге Balkanska bezbednosna mreža. По данным источника, правительство отдало предпочтение зенитному ракетному комплексу HQ-22 (FK-3 в экспортном варианте).

Новые системы FK-3, которые мы скоро увидим в Сербии, косвенно являются желанием значительной части населения нашей страны приобрести С-300 публикация Balkanska bezbednosna mreža

В блоге говорится о том, что появление китайских комплексов на территории Сербии является особенно ценным событием для Пекина. Ранее КНР продавал собственные ЗРК только в азиатские регионы стран-союзников.

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