Премьер Сербии осудила беспорядки у парламента

Жители Белграда протестуют против новых ограничений из-за COVID-19.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич осудила беспорядки у парламента. Чиновница отметила, что в центре Белграда прошли массовые акции протеста, связанные с введением новых ограничений из-за пандемии коронавируса. накануне об этом объявил президент страны Александр Вучич.

Самым острым образом осуждаю вандализм политиков, которые стоят за насильственным вторжением в здание Скупщины в момент, когда государство и система здравоохранения столкнулись с тяжелейшим ударом Ана Брнабич, премьер-министр Сербии

Правоохранительные органы Сербии рассказали, что вечером 7 июля около парламента собрались почти пять тысяч человек. Меньшую часть активистов поддерживали оппозиционные депутаты. Они пробили кордон полиции, после чего попали в холл Скупщины. Позже бунтовщиков задержали.

Стоит отметить, что протестующим удалось сжечь три служебных автомобиля и несколько мусорных контейнеров. Полиции пришлось применить слезоточивый газ для разгона демонстрантов.

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Видео: Telegram / Военный Обозреватель