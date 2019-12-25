Сербия назвала сроки вступления в ЕС

Президент страны надеется, что Белград станет частью ЕС уже в 2026 году.

Сербия назвала сроки вступления в Евросоюз. Об этом журналистам местного телеканала РТС рассказал президент страны Александр Вучич. Политик объяснил, что сроки возможного вступления Белграда в ЕС уточнены н переговорах в Брюсселе.

Я думаю, в ЕС сейчас подходящий климат для того, чтобы ускорить процесс по Сербии, и в то же время в нашей стране увеличилось желание направляться по европейскому пути Александр Вучич, президент Сербии

Политик не стал разглашать подробности встречи. Однако он заметил, что удовлетворен ходом переговоров. Они могут завершиться к 2024 году. В 2026 году страна уже предположительно будет входить в состав Евросоюза. Вучич не стал говорить о том, что заявленные сроки - точны. Он заметил, что лишь "надеется и верит" в это, хотя и не является оптимистом или мечтателем.

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