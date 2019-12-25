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Сербия ожидает поставку первой партии танков из РФ Т-72Б3
Сегодня, 10:21
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lesjasap

Сербия ожидает поставку первой партии танков из РФ Т-72Б3

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К концу 2020 года Белград получит первую патрию танков от РФ.

Сербия ожидает поставку первой партии российских танков Т-72Б3. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал посол Белграда в Москве Мирослав Лазански. Дипломат подчеркнул, что военная техника будет получена заказчиком до конца 2020 года.

Россия в качестве дотации в общей сложности поставит в Сербию 30 танков T-72 Б3 и 30 модернизированных легких бронеавтомобилей БРДМ-2. Очень скоро ожидаем поставку 11 уже подготовленных танков

Мирослав Лазански, посол Сербии в России

Эксперт добавил, что стороны также ведут переговоры по поводу модернизации танков Т-72. В конце 2016 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что Минобороны РФ передаст в качестве военно-технической помощи Белграду 6 МиГ-29, 30 танков Т-72С и 30 машин БРДМ-2 с пулеметами  КПВТ. Такое решение принято по итогам встречи с Сергеем Шойгу.

Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах.

Теги: сербия, т-72б3, танк
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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