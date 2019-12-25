Вучич объявил о победе своей партии на парламентских выборах

Второй на выборах стала Социалистическая партия Сербии.

Президент Сербии Александр Вучич объявил о победе своей "Сербской прогрессивной партии" на парламентских выборах. Её поддержало 61,24% голосовавших на 68% избирательных участках. Ей достанется 189 из 250 мандатов в сербском парламенте.

В воскресенье в Сербии проходили парламентские выборы, также граждане избирали представителей органа автономного края Воеводина и муниципальных властей. Значительных нарушений не произошло.

Второй на выборах стала Социалистическая партия Сербии (СПС) главы МИД Ивицы Дачича. Она набрала 10,43%.

Ранее мы писали, что Сербия не будет отказываться от Косово ради ЕС.